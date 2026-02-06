Slušaj vest

Policijski službenici u Bijelom Polju sproveli su pojačane aktivnosti u cilju rasvetljavanja krivičnih dijela iz prethodnog perioda, kojom prilikom je rasvetljena jedna teška krađa i podneta krivična prijava protiv jednog lica.

Krivična prijava podnijeta je protiv E.D. (19), državljanke Republike Srbije, zbog sumnje da je izvršila krivično delo teška krađa na štetu jednog lica iz Bijelog Polja.

- Sumnja se da je imenovana, dok se nalazila u kući oštećenog, iskoristila nepažnju ukućana i iz torbe otuđila koverat u kojem se nalazio novac u iznosu od 10.000 eura u različitim apoenima, čime je sebi pribavila protivpravnu imovinsku korist, saopšteno je iz UP.