Slušaj vest

Policijski službenici u Bijelom Polju sproveli su pojačane aktivnosti u cilju rasvetljavanja krivičnih dijela iz prethodnog perioda, kojom prilikom je rasvetljena jedna teška krađa i podneta krivična prijava protiv jednog lica.

Krivična prijava podnijeta je protiv E.D. (19), državljanke Republike Srbije, zbog sumnje da je izvršila krivično delo teška krađa na štetu jednog lica iz Bijelog Polja.

- Sumnja se da je imenovana, dok se nalazila u kući oštećenog, iskoristila nepažnju ukućana i iz torbe otuđila koverat u kojem se nalazio novac u iznosu od 10.000 eura u različitim apoenima, čime je sebi pribavila protivpravnu imovinsku korist, saopšteno je iz UP.

Ona će biti procesuirana u skladu sa zakonom.

Ne propustiteHronikaKRALI ALAT I KABLOVE IZ FIRMI: Uhapšena četvorica mladića iz Subotice - policija pronašla deo ukradenih stvari
IMG_20250331_100444.jpg
HronikaKRAO PO RUMI SA MALOLETNIM DETETOM Uhapšen provalnik, odnosio i krednitne kartice pa podizao pare
WhatsApp Image 2025-06-30 at 5.04.18 PM.jpeg
HronikaUKRALA IZ FIRME VIŠE OD 1,2 MILIONA EVRA PA ZAĆUTALA NA SASLUŠANJU: Muškarac kom je dala novac pobegao!
collage.jpg
HronikaUKRALA IZ FIRME VIŠE OD 1,2 MILIONA EVRA! Pogledajte kako je u Beogradu uhapšena prevarantkinja (35) - krađe trajale 17 dana: Saučesnik u bekstvu (VIDEO)
collage.jpg