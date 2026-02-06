Slušaj vest

Dvojica muškarca uhapšena su večeras u Beogradu u zajedničkoj akciji Saobraćajne policije i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Kod osumnjičenih je, kako saznajemo, tokom rutinske kontrole pronadjeno oko tri kilograma amfetamina.

- Tokom redovne kontrole saobraćaja, zaustavljen je automobil a tokom pretresa, ispod sedišta suvozača pronadjena je skrivena droga - otkriva izvor Kurira.

Osumnjičeni su uhapšeni zbog trgovine drogom.

Ne propustiteHronikaNOVA AKCIJA VJT I POLICIJE U BEOGRADU: Velika količina droge u stanu na Dorćolu
xxxx03-news1-dado-djilas.jpg
HronikaKURIR SAZNAJE! U TOKU PRETRESI NA VIŠE LOKACIJA: Velika akcija policije i VJT u Beogradu, rekordna zaplena
policija-uvidjaj-policijska-traka.jpg
HronikaUHAPŠEN MLADIĆ U BEOGRADU Policija u stanu pronašla drogu i oružje
Oružje droga
HronikaRAZBIJENA NARKO-BANDA U BEOGRADU! UHAPŠENA ČETVORKA U VELIKOJ AKCIJI: Organizovana grupa se sumnjiči da je prodavala opojne droge, poznato ko je sve "pao"
xxxx02-news1-dado-djilas.jpg