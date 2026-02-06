Hronika
U BEOGRADU UHAPŠENI NARKO DILERI: Drogu sakrili ispod sedišta suvozača u automobilu
Dvojica muškarca uhapšena su večeras u Beogradu u zajedničkoj akciji Saobraćajne policije i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.
Kod osumnjičenih je, kako saznajemo, tokom rutinske kontrole pronadjeno oko tri kilograma amfetamina.
- Tokom redovne kontrole saobraćaja, zaustavljen je automobil a tokom pretresa, ispod sedišta suvozača pronadjena je skrivena droga - otkriva izvor Kurira.
Osumnjičeni su uhapšeni zbog trgovine drogom.
