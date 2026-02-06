Slušaj vest

Tragičan događaj potresao je lokalnu zajednicu, u selu Biohane, kod Tutina. R. D. je pronađen mrtav, a telo su, prema dostupnim informacijama, pronašli njegovi rođaci na lokalnom groblju u ovom selu, prenosi Sandžak Danas.

Nakon dojave, na lice mesta izašli su pripadnici policije i nadležni istražni organi, koji su obavili uviđaj. Istraga je u toku i njen zadatak je da utvrdi sve okolnosti ovog tragičnog slučaja, kao i tačan uzrok smrti.

Kako se nezvanično saznaje, postoji sumnja da je reč o samoubistvu, ali ova informacija za sad nije zvanično potvrđena. Izvori bliski istrazi navode da samo mesto pronalaska tela upućuje na mogući motiv samoubistva, ali nadležni organi naglašavaju da će konačne odgovore dati tek rezultati istrage i eventualnih dodatnih veštačenja.

Meštani Biohane su u šoku i neverici. Reč je o maloj sredini u kojoj se svi poznaju, zbog čega je ovaj događaj ostavio dubok trag među porodicom, komšijama i prijateljima preminulog. Mnogi ističu da ovakve tragedije upozoravaju na važnost međusobne podrške i brige za mentalno zdravlje, naročito u ruralnim sredinama.