Ubijena A.Š. (44) iz Niša nasledila je porodični posao u fabrici sirćeta gde je nedavno na mestu direktora zamenila oca, ispričale su komšije ubijene žene.

Ubijena žena je, po rečima komšija, bila izuzetno vredna, a uprkos brojnim obavezama nije zapostavljala svoje dvoje dece.

- Imaju fabriku jabukovog sirćeta u kojoj je njen otac bio direktor i u kojoj je napravio uspešan posao otac je otišao u penziju, a Aleksandra ga je zamenila na mestu direktora. Umro je pre četiri meseca - pričaju komšije.

Komšinica kaže da je poslednji put videla prekjuče kako je telefonom pričala sa nekim ispred kuće.

- Bila je ljubazna i fina, ni sa kim nije imala ništa, niko nije mogao ništa da primeti. Majka joj je isto mnogo dobra žena kao i otac. On je bio i pisac, osim što je bio u poslu sa sirćetom, znam da je napisao tri, četiri knjige - priča komšinica.

Ona kaže da bi Aleksandra je kada bi išla na teren zbog poslovnih obaveza nekada sa sobom povela i decu.

Nije se odvajala od njih bila je posvećena majka - priča komšinica.

Ubijena na kućnom pragu

Aleksandra Šarković (43) koja je ubijena nasred ulice u Nišu bila je dugogodišnja rukometašica, a ubica ju je sačekao da se vrati kući pošto je dete odvela u vrtić.

Kamere zabeležile ubistvo

Na snimku ubistva, koje su zabeležile nadzorne kamere, navodno se vidi kako je muškarac tri puta pucao u Aleksandru, a onda se vratio i ispalio još hitaca.