U saobraćajnoj nezgodi koja se danas dogodila u Rudaru kod Zvečana teško je povređena jedna osoba.

"Oko 16:20 u Malom Rudaru došlo je do udesa između kamiona, sa srpskim registarskim oznakama i jednog putničkog vozila, sa kosovskim registarskim oznakama", rekao je za Kontakt Plus regionalni šef.

"Vozač automobila je teško povređen i on je upućen u bolnicu u Severnoj Mitrovici“, rekao je Baljići.

Kurir/Radio Kontakt plus

