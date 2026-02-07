Slušaj vest

U saobraćajnoj nezgodi koja se danas dogodila u Rudaru kod Zvečana teško je povređena jedna osoba.

"Oko 16:20 u Malom Rudaru došlo je do udesa između kamiona, sa srpskim registarskim oznakama i jednog putničkog vozila, sa kosovskim registarskim oznakama", rekao je za Kontakt Plus regionalni šef.