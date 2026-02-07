Hronika
ŽESTOKA SAOBRAĆAJKA KOD ZVEČANA Jedna osoba teško povređena u sudaru kamiona i automobila
Slušaj vest
U saobraćajnoj nezgodi koja se danas dogodila u Rudaru kod Zvečana teško je povređena jedna osoba.
"Oko 16:20 u Malom Rudaru došlo je do udesa između kamiona, sa srpskim registarskim oznakama i jednog putničkog vozila, sa kosovskim registarskim oznakama", rekao je za Kontakt Plus regionalni šef.
"Vozač automobila je teško povređen i on je upućen u bolnicu u Severnoj Mitrovici“, rekao je Baljići.
Kurir/Radio Kontakt plus
Reaguj
Komentariši