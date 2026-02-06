UHAPŠENI ZA BOMBAŠKI NAPAD NA ČOLINU KUĆU PRIPADNIK VRAČARSKOG KLANA? Sumnja se da je posle hapšenja Kravice bacio bombu na restoran gde su mu stavljene lisice
Kako Kurir saznaje, Perica S, koji je uhapšen zbog sumnje da je učestvovao u bombaškom napadu na kuću Zdravka Čolića na Dedinju, sumnjiči se da je bacio bombu i na restoran u kom su pre nekoliko dana uhapšeni pripadnici takozvanog vračarskog klana.
Prema neznavičnim informacijama, sat vremena posle velike akcije UKP i Višeg javnog tuẓ̌ilaštva u Beogradu u kojoj su uhapšena četvorica okrivljenih za seriju iznuda od 120.000 do 150.000 evra, na čelu sa Aleksandrom Aleksićem zvanim Kravica, Perica S. je bacio bombu na lokal u kom su im stavljenje lisice.
- Istog jutra, kako se sumnja učestvovao je u bombaškom napadu na kuću poznatog pevača. Tužilaštvo je za njih raspisalo poternicu i danas je uhaošen u efikasnoj akciji UKP, Pu za grad Beograd i VJT u Beogradu - otkriva naš sahovornik.
Sumnja se da je Perica S. bio deo ove kriminalne grupe, a motiv napada na kuću Zdravka Čolića se još utvrđuje.