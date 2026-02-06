Slušaj vest

Kako Kurir saznaje, Perica S, koji je uhapšen zbog sumnje da je učestvovao u bombaškom napadu na kuću Zdravka Čolića na Dedinju, sumnjiči se da je bacio bombu i na restoran u kom su pre nekoliko dana uhapšeni pripadnici takozvanog vračarskog klana.

Prema neznavičnim informacijama, sat vremena posle velike akcije UKP i Višeg javnog tuẓ̌ilaštva u Beogradu u kojoj su uhapšena četvorica okrivljenih za seriju iznuda od 120.000 do 150.000 evra, na čelu sa Aleksandrom Aleksićem zvanim Kravica, Perica S. je bacio bombu na lokal u kom su im stavljenje lisice.

- Istog jutra, kako se sumnja učestvovao je u bombaškom napadu na kuću poznatog pevača. Tužilaštvo je za njih raspisalo poternicu i danas je uhaošen u efikasnoj akciji UKP, Pu za grad Beograd i VJT u Beogradu - otkriva naš sahovornik.

Sumnja se da je Perica S. bio deo ove kriminalne grupe, a motiv napada na kuću Zdravka Čolića se još utvrđuje.

