Nakon lančanog sudara koji se večeras desio na Novom novosadskom putu tri osobe su se žalile na povrede i prevezene su u Urgentni centar, dok je jedno dete preventivno prebačeno u Univerzitetsku dečju kliniku Tiršovu, saznaje agencija Beta.

Do saobraćajne nesreće je došlo zbog naletanja vozila, a u njoj su učestvovala četiri automobila.

Saobraćajka se desila u blizini Tržnog centra "Zemun park", u pravcu ka Batajnici.

Kurir.rs/Beta

