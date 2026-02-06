Hronika
U TEŠKOM LANČANOM SUDARU KOD BATAJNICE UČESTVOVALA 4 VOZILA: Troje učesnika se žalilo na povrede, dete prebačeno u Tiršovu
Nakon lančanog sudara koji se večeras desio na Novom novosadskom putu tri osobe su se žalile na povrede i prevezene su u Urgentni centar, dok je jedno dete preventivno prebačeno u Univerzitetsku dečju kliniku Tiršovu, saznaje agencija Beta.
Do saobraćajne nesreće je došlo zbog naletanja vozila, a u njoj su učestvovala četiri automobila.
Saobraćajka se desila u blizini Tržnog centra "Zemun park", u pravcu ka Batajnici.
Kurir.rs/Beta
