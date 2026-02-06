Slušaj vest

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije policijske uprave za grad Beograd, u saradnji sa policijskim službenicima Uprave kriminalističke policije u sedištu i policijskim službenicima Policijske uprave Novi Sad, u koordinaciji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili dve osobe zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i izazivanje opšte opasnosti u saizvršilaštvu.

„Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije policijske uprave za grad Beograd, u saradnji sa policijskim službenicima Uprave kriminalističke policije u sedištu i policijskim službenicima Policijske uprave Novi Sad, u koordinaciji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su E.S. (22) i R. U. (28) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i izazivanje opšte opasnosti u saizvršilaštvu.

Oni se sumnjiče da su 5. februara 2026. godine oko 2.18 časova, aktivirali i bacili ručnu bombu na ugostiteljski objekat „Jerry“ u Novom Beogradu.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Beogradu“, izjavio je ministar Dačić.