Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, brzom i efikasnom akcijom, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su Duška G. (55) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo.

Sumnja se da je on jutros ubio svoju kumu Aleksandru Š.

Takođe, policija je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsila i S. A. (1965) iz ovog grada, zvog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, kao i D. G. (1965) iz Kruševca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Duško G. se sumnjiči da je jutros u Nišu, dok je bio u svom automobilu sa S. A., sa više hitaca iz vatrenog oružja usmrtio četrdesettrogodišnju ženu koja se nalazila u vozilu, a potom se svojim automobilom, nakon što je S. A. izašao iz njega, odvezao kod D. G.

Policija je, u opsežnoj akciji, ubrzo pronašla i zaustavila automobil u kojem su se, u okolini Aleksinca, nalazili osumnjičeni D. G. i D. G. i uhapsila ih.

Trojici osumnjičenih je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni višem javnom tužiocu u Nišu.

