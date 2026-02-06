Slušaj vest

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici Policijske uprave za grad Beograd, Uprave kriminalističke policije, u koordinaciji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili još jednu, treću osobu osumnjičenu da je 3. februara ove godine, sa još dva lica koja su u prethodnom periodu uhapšena, aktivirala i bacila ručnu bombu u dvorište jedne porodične kuće na Dedinju.

Reč je o porodičnoj kući Zdravka Čolića.

Podsetimo, prethodnih dana uhapšeni su Senad M. (32) i Marko A, a danas Perica S.

“Pripadnici Policijske uprave za grad Beograd, Uprave kriminalističke policije, u koordinaciji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su P.S. (1998), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i izazivanje opšte opasnosti u saizvršilaštvu.

On se sumnjiči da je 3. februara 2026. godine oko 4.52 časa, sa još dva lica koja su u prethodnom periodu uhapšena, aktivirao i bacio ručnu bombu u dvorište porodične kuće Zdravka Čolića na Dedinju, i tom prilikom je došlo do materijalne štete.

Takođe, on se sumnjiči da je 20. novembra 2025. godine oko 2.28 časa aktivirao i bacio ručnu bombu u dvorište jedne kuće na Paliluli.

Rešenjem sudije Višeg suda u Beogradu, P.S. je doneto rešenje o određivanju pritvora u trajanju do 30 dana i on će biti predat nadležnom organu na dalju nadležnost i postupanje”, izjavio je Dačić.

