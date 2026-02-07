Slušaj vest

U Karađorđevoj ulici noćas između 2 i 3 sata došlo je do ozbiljnog incidenta u kojem je povređeno šest mladih osoba.

Prema prvim informacijama, pet osoba starosti oko 20 godina zadobile su lakše povrede i prevezene su u Urgentni centar, dok je petnaestogodišnji dečak teško povređen usled ubadanja nožem.

Maloletnik je sa višestrukim teškim telesnim povredama hitno prebačen u zdravstvenu ustanovu Tiršova, gde je odmah uveden u operacionu salu.

Na licu mesta intervenisale su ekipe Hitne pomoći i policije. Uviđaj je u toku, a okolnosti pod kojima je došlo do napada se utvrđuju. Policija intenzivno radi na rasvetljavanju ovog događaja.

Više informacija biće poznato nakon zvaničnog saopštenja nadležnih organa.

Ne propustiteBeogradDRAMATIČNA NOĆ U BEOGRADU: Dva dečka od po 17 godina napadnuta na Trošarini, jedan uboden nožem, drugi zadobio potres mozga
IMG_20251119_234655.jpg
HronikaPOZNATO STANJE MUŠKARCA KOJI JE POSLE SVAĐE SA DEVOJKOM SAM SEBI ZARIO NOŽ U STOMAK! Sa otvorenom ranom od 10 centimetara prevezen u bolnicu, evo kako je!
Hitna pomoć
HronikaIZBODENA ŽENA SA NOVOG BEOGRADA IZAŠLA IZ BOLNICE: Bivši robijaš je krvnički izbo pred unukom, a smrti ju je spasla JAKNA!
Tihomir Krstić monstrum Novi Beograd izbodena žena
HronikaPRONAĐEN NOŽ! Nađeno hladno oružje kojim je monstrum ubadao baku u Novom Beogradu
monstrum Novi Beograd