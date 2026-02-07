Slušaj vest

Osumnjičen je Duško G. (56), a pored njega su uhapšena i dva pomagača. Kako je policija sinoć saopštila, on će se na sudu verovatno teretiti za teško ubistvo.

Osumnjičeni počinilac je čekao u automobilu sa poznanikom, Aleksandru, a kada je naišla iz kuće i ušla u kola došlo je do pucnjave. Nakon toga su se zajedno udaljili s mesta tragedije porodice Đurić, kako je Aleksandrino devojačko prezime.

- Policija je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsila i S.A. (61) iz ovog grada, zvog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, kao i D.G. (61) iz Кruševca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. D.G. se sumnjiči da je juče u Nišu, dok je bio u svom automobilu sa S.A., sa više hitaca iz vatrenog oružja usmrtio četrdesettrogodišnju ženu koja se nalazila u vozilu, a potom se svojim automobilom, nakon što je S.A. izašao iz njega, odvezao kod D.G. - saopštila je policija.