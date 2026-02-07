Slušaj vest

Meštani opštine Palilula u Nišu još uvek ne mogu da dođu sebi zbog krvavih scena koje su se juče ujutru odvile u Ulici Babički odredi kada je pucnjima iz pištolja ubijena Aleksandra Š. (44), preduzetnica iz ovog grada.

Osumnjičen je Duško G. (56), a pored njega su uhapšena i dva pomagača. Kako je policija sinoć saopštila, on će se na sudu verovatno teretiti za teško ubistvo.

Osumnjičeni počinilac je čekao u automobilu sa poznanikom, Aleksandru, a kada je naišla iz kuće i ušla u kola došlo je do pucnjave. Nakon toga su se zajedno udaljili s mesta tragedije porodice Đurić, kako je Aleksandrino devojačko prezime.

Ubistvo žene u Nišu Foto: Kurir/M.S.

- Policija je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsila i S.A. (61) iz ovog grada, zvog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, kao i D.G. (61) iz Кruševca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. D.G. se sumnjiči da je juče u Nišu, dok je bio u svom automobilu sa S.A., sa više hitaca iz vatrenog oružja usmrtio četrdesettrogodišnju ženu koja se nalazila u vozilu, a potom se svojim automobilom, nakon što je S.A. izašao iz njega, odvezao kod D.G. - saopštila je policija.

Policija je, u opsežnoj akciji, ubrzo pronašla i zaustavila automobil u kojem su se u mestu Lužane nalazili osumnjičeni D.G. i D.G. i uhapsila ih. Trojici osumnjičenih je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni višem javnom tužiocu u Nišu.

