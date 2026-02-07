Slušaj vest

Policijski službenici su, noćas oko 2.15 časova, osumnjičenog koji je na glavi imao fantomku i kapuljaču, uočili u blizini jednog ugostiteljskog objekta u Severnom bulevaru u Beogradu.

ručna bomba
Foto: MUP Srbije

Pregledom osumnjičenog, u džepu jakne pronađena je ručna bomba.

Po nalogu tužioca Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden sudiji za maloletnike Višeg suda u Novom Sadu.

