POKUŠAJ UBISTVA U NOVOM PAZARU: Muškarac teško ranjen u pucnjavi, traga se za napadačem
Prema nezvaničnim informacijama, nepoznata osoba je na muškarca ispalila veći broj hitaca, nakon čega je povređeni ostao da leži na mestu događaja. Građani koji su se zatekli u blizini alarmirali su hitne službe, a povređeni je u kritičnom stanju prebačen u Opštu bolnicu Novi Pazar, gde mu lekari pružaju intenzivnu medicinsku pomoć.
Policijski službenici su odmah po prijavi izašli na teren, obavili uviđaj i tokom jutra obezbeđivali šire područje incidenta. Prikupljeni su tragovi, a u toku su i razgovori sa svedocima koji bi mogli rasvetliti okolnosti pod kojima je došlo do pucnjave.
Kako saznaje Sandžak Danas, u toku je intenzivna potraga za osumnjičenim napadačem, dok nadležni organi rade na identifikaciji svih uključenih lica i utvrđivanju motiva ovog napada koji je uznemirio stanovnike Luga i celog Novog Pazara. Više informacija o ovom slučaju očekuje se nakon zvaničnog saopštenja Policijske uprave i nadležnog tužilaštva.
Kurir Web/ Sandžak Danas