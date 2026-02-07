Slušaj vest

Prema nezvaničnim informacijama, nepoznata osoba je na muškarca ispalila veći broj hitaca, nakon čega je povređeni ostao da leži na mestu događaja. Građani koji su se zatekli u blizini alarmirali su hitne službe, a povređeni je u kritičnom stanju prebačen u Opštu bolnicu Novi Pazar, gde mu lekari pružaju intenzivnu medicinsku pomoć.

Policijski službenici su odmah po prijavi izašli na teren, obavili uviđaj i tokom jutra obezbeđivali šire područje incidenta. Prikupljeni su tragovi, a u toku su i razgovori sa svedocima koji bi mogli rasvetliti okolnosti pod kojima je došlo do pucnjave.

Kako saznaje Sandžak Danas, u toku je intenzivna potraga za osumnjičenim napadačem, dok nadležni organi rade na identifikaciji svih uključenih lica i utvrđivanju motiva ovog napada koji je uznemirio stanovnike Luga i celog Novog Pazara. Više informacija o ovom slučaju očekuje se nakon zvaničnog saopštenja Policijske uprave i nadležnog tužilaštva.