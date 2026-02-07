Slušaj vest

T. I. ranjen je jutros u pucnjavi koja se dogodila u Mitrovačkoj ulici, u novopazarskom naselju Lug, kod stambenih zgrada "Simpo", saznaje Kurir nezvanično.

Prema našim informacijama, incident se dogodio nešto pre 7 časova, kada je za sada nepoznata osoba, sa kapuljačom na glavi, otvorila vatru i tom prilikom pogodio T. I. jednim hicem u nogu.

- Napadač je nakon pucnjave pobegao u nepoznatom pravcu. Imao je kapuljaču na glavi, što otežava identifikaciju, ali policija intenzivno radi na rasvetljavanju slučaja - rekao je izvor Kurira upoznat sa istragom.

Povređeni muškarac je nakon ranjavanja hitno zbrinut i prebačen u Opštu bolnicu Novi Pazar, gde mu je ukazana lekarska pomoć. Njegovo zdravstveno stanje za sada nije poznato.

- Povrede nisu opasne po život, ali je pacijent zadržan na daljem praćenju i nalazi se pod stalnim nadzorom lekara - navodi sagovornik Kurira.

Policija je odmah po prijavi izašla na lice mesta, obavila uviđaj, a prema nezvaničnim informacijama, očevici pucnjave su dali opis osumnjičenog koji je prosleđen svim policijskim patrolama na terenu. Potraga za njim je u toku.

Za sada nema zvaničnih informacija o motivima napada, niti da li je ranjeni muškarac ranije dobijao pretnje ili bio u sukobu sa napadačem.