Slušaj vest

Na nju je pucao osumnjičeni Duško G. koji je, kako je saopšteno, čekao u svom vozilu sa saučesnikom da bi pucao u Aleksandru kada je sela u automobil.

Kako je to ubistvo izvedeno pokazaće kamere koje su snimile kobne momente, ali će motiv za sada ostati tajna.

1/7 Vidi galeriju Ubistvo žene u Nišu Foto: Kurir/M.S.

Kako nam je potvrđeno, kamere postoje na novoj zgradi gde je ubijena, ali i na nekoliko okolnih kuća.

Dan posle ubistva, neki tvrde da je Duško G. bio do skora u zatvoru i da je u pitanju nerasčišćen dug od ranije.

To za sada niko nije potvrdio mada se to može pretpostaviti jer je Aleksandra bila dobra majka, vesela žena, bez kriminalne prošlosti.

Njen prvi muž je poginuo od bombe koju je očigledno greškom aktivirao u svom automobilu "Opel Meriva" pre devet godina jer je mala verovatnoća da je izvršio samoubistvo. Njemu je tada i ranije prećeno.

Ubijena Aleksandra Š. Foto: Kurir.rs/M.S., Privatna arhiva

Komšije to povezuju s jučerašnjim ubistvom, ali i isključuju da se Aleksandra ikada bavila nečim nezakonitim. Ubistvo se dogodilo u tako mirnom kraju Niša da su mnoge komšije pomislile da neko baca petarde, ali i čudile se jer to retko ko radi ujutru.

Na društvenim mrežama ima na stotine komentara ljudi koji su znali Aleksandru i svi saosećaju sa njenom porodicom Đurić, kako joj je devojačko prezime.