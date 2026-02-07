Statistika od koje se svako naježi!

Tokom prošle godine Srbiju su potresli brojni slučajevi brutalnih ubistava žena, zabeleženi u Srbobranu, Beogradu i Čačku, međutim, iako je 2026. tek počela, Srbiju je potresao još jedan slučaj ubistva žene kada je juče u Nišu ubijena bivša sportistiknja Aleksandra Š. (44). Posebnu jezu izaziva saznanje da je Aleksandra stradala od ruke venčanog kuma Duška G.

Ovo ubistvo je još jednom podsetilo da je problem nasilja i dalje alarmantan!

Svaka ubijena žena je previše

Crna statistika pokazuje da je samo u prošloj godini u Srbiji ubijeno najmanje 18 žena, mahom u porodičnim ili partnerskim odnosima. Statistika koja ledi krv u žilama govori da se ubistva žena ne smanjuju. U Srbiji su tokom prethodnih godina zabeleženi stotine ovakvih slučajeva, a mnoge žrtve nisu prijavile nasilje pre kobnog ishoda.

- Svaka ubijena žena je previše. Veoma je važno da institucije i društvo rade na prevenciji, jer nasilje često eskalira kada žrtve ne osećaju da će biti zaštićene - kaže sagovornik Kurira.

Stručnjaci dodaju da bi i najmanji pad u broju ubijenih žena trebao biti podsticaj za ozbiljnije institucionalne mere.

- Iako neke brojke pokazuju blagi pad u odnosu na ranije godine, čak i jedna izgubljena žrtva je previše - naglašava on.

Brojke x 20 žena ubijeno u 2021. godini

x 24 žene ubijene u 2022. godini

x 28 žena ubijeno u 2023. godini

x 19 žena ubijeno u 2024. godini x 18 žena ubijeno u 2025. godini

Zločini koji su potresli javnost prošle godine Novi Sad: Sin ubio majku nakon "molitve"

Jedan od najjezivijih zločina dogodio se u noći između 2. i 3. februara 2025. u porodičnom stanu u Novom Sadu, kada je, kako se sumnja, Mihailo K. (21) ubio svoju majku Aleksandru Regeljac (48), medicinsku radnicu.

Prema dosadašnjim saznanjima, osumnjičeni je neposredno pre zločina na društvenim mrežama objavio video-snimak na kojem drži Bibliju i krst i izgovara molitvu. Komšije su ispričale da su u toku noći čule buku iz stana.

- Čula se strašna galama. Neko je video kako izbacuje nameštaj i stvari iz stana. Delovao je kao pomahnitala osoba, pa smo pozvali policiju - naveli su stanari.

Sumnja se da je svađa između majke i sina eskalirala, nakon čega je Mihailo uzeo nož iz kuhinje i majku izbo više puta. Kada je policija upala u stan, zatekla je telo žene u lokvi krvi, bez znakova života. Hitna pomoć mogla je samo da konstatuje smrt, a osumnjičeni je uhapšen.

Tutin: Ubio bivšu, telo prekrio lišćem

Porodica Esme Tiganj (64) iz Tutina prijavila je njen nestanak 5. marta prošle godine. Iako su danima tragali za njom, niko nije slutio da je žena već mrtva. Tri dana kasnije, 8. marta, Esmino telo pronađeno je na starom putu ka Novom Pazaru, prekriveno lišćem. Obdukcijom je utvrđeno da je smrt nastupila nasilnim putem.

Za ubistvo je uhapšen Ahmedin P. (59), njen bivši emotivni partner, a potom i njegov brat, za kog se sumnja da mu je pomogao da sakrije telo. Prema navodima iz istrage, osumnjičeni je nakon raskida progonio Esmu, dok je istovremeno glumio zabrinutost i bio u kontaktu sa njenom ćerkom koja živi u Francuskoj.

Ahmedin je nedavno osuđen na 14 godina robije.

Bajina Bašta: Ubio bivšu suprugu i sina, pa sebe

U julu prošle godine je selo Obajgora kod Bajine Bašte zavijeno u crno kada je Mihailo Rosić (69) ubio bivšu suprugu, rusku državljanku Anu Sergejevnu Rosić, i njihovog sina, a zatim izvršio samoubistvo.

Zločin je otkriven kada se Rosić javio na telefon bivše supruge, koji je zvonio nakon što ju je pozvao njen novi partner.

- Žena je pronađena mrtva u jednoj sobi, dete u drugoj, dok je Mihailo bio mrtav u kupatilu. Ženu je usmrtio sa tri hica, dete sa jednim - naveo je izvor upoznat sa slučajem.

Istragom je utvrđeno da su partneri bili u brakorazvodnoj parnici i da se Ana preselila u Novi Sad, gde je započela novi život. Nekoliko dana pre zločina došla je u Bajinu Baštu kako bi videla sina, a sumnja se da je sukob nastao jer je želela da dete povede sa sobom.

Leskovac: Bežala od nasilnika, pa je ubio sa 13 uboda

Jedan od najpotresnijih slučajeva dogodio se 15. decembra u centru Leskovca, kada je Julija Nikolić (53) brutalno ubijena u Bulevaru Nikole Pašića.

Za ubistvo je osumnjičen njen bivši partner Dragiša R. (64), koji ju je, prema istrazi, prvo tukao, a zatim jurio ulicama dok je žena pokušavala da se spase.

- Obdukcija je pokazala da je zadobila 13 uboda nožem, svi su bili sa prednje strane, što znači da se nalazila licem u lice sa ubicom - naveo je izvor.