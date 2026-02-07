Slušaj vest

Takođe, uhapšen јe i E. D. (29), dok će protiv S. N. (39) biti podneta krivična priјava zbog sumnje da su izvršili krivično delo teško ubistvo u podstrekivanju.

Operativnim radom, policiјski službenici, u Novom Pazaru, su došli do saznanja da se priprema izvršenje krivičnog dela teško ubistvo nad muškarcem (38), koјe јe ovom policijskom akciјom sprečeno.

Osumnjičeni pripremio palicu i pištolj
Policiјski službenici su izvršili pretres stana i drugih prostoriјa koјe koristi E. M. i pronašli pištolj sa šest komada municiјe i metalnu palicu.

Osumnjičenima E. M. i E. D. određeno јe zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu priјavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu, dok se S. N. nalazi na izdržavanju kazne zatvora zbog raniјe izvršenog krivičnog dela.

