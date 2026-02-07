Slušaj vest

Senadu M. i Marku A. i Perici S.,trojici osumnjičenih za bombaški napad na kuću Zdravka Čolića, kako Kurir saznaje, rešenjem sudije Višeg suda u Beogradu određen je pritvor do 30 dana!

- Sudija Višeg suda u Beogradu odredio je pritvor za Senada M, Marka A. i Pericu S., trojici osumnjičenih u istrazi o bombaškom napadu na porodičnu kuću popularnog pevača Zdravka Čolića - saznaje Kurir. Ovu informaciju potvrdila nam je i advokatica Slavka Babić, inače branilac jednog od osumnjičenih u ovom slučaju.

Kako je potvrđeno, pritvor im je određen nakon što je Više javno tužilaštvo u Beogradu predložilo meru kako bi se sprečilo uticanje na svedoke i mogućnost ponavljanja krivičnih dela.

Inače, prema našim nezvaničnim informacijama, osumnjičeni Marko A. je negirao izvršenje krivičnog dela, dok se Senad M. branio ćutanje. Osumnjičenog Pericu S. pripadnici Policijske uprave za grad Beograd, Uprave kriminalističke policije, u koordinaciji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su juče.

Prema saznanjima iz istrage, Senad M. i Perica S. sumnjiče se da su bili direktni izvršioci bombaškog napada, dok je Marko A. osumnjičen kao osoba koja je nabavila eksplozivne naprave za napade.