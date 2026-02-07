Slušaj vest

Aleksandra Š. (44) koja je ubijena juče ujutru oko 7,30 sati bila je po svedočenjima komšija i prijatelja vrlo posvećena majka dvoje dece, starosti od 5 i 10 godina.

Na nju je pucao osumnjičeni Duško G. koji je, kako je saopšteno, čekao u svom vozilu sa saučesnikom da bi pucao u Aleksandru kada je sela u automobil.

Kako je to ubistvo izvedeno pokazaće kamere koje su snimile kobne momente, ali će motiv za sada ostati tajna.

Gosti koji su govorili na ovu temu bili su Rajko Nedić, glavni urednik Kurira, Mladen Mijatović, novinar RTV Pinka i Nenad Ljubišić, predsednik Strukovnog odeljenja policije.

- Pripadnici ministarstva unutrašnjih poslova prvo su identifikovali a zatim lokalizovali osumnjičenog za ubistvo: Duška G. koji ima 55 godina. Istragom je utvrđeno da se on poznavao sa ubijenom ženom i oni su se na neki način družili. Prema nekim informacijama, on je imao neke psihičke poremećaje i nije imao na umu kada je izašao iz kuće da ubije ženu, komšinicu, već je bio jedan situacioni slučaj - kaže Mijatović i dodaje:

- On se nalazio u svom automobilu sa prijateljem a ona u svom, naišli su jedno na drugo, u trenutku se on psihički promenio i sustigao ženu automobilom. Ispalio je veći broj metaka i usmrtio je na licu mesta. Izbacio je iz automobila prijatelja i krenuo ka Kruševcu. Policija ga je uhapsila u području Aleksinca. Za to krivično delo zaprećena je zakonom i doživotna robija.

Ubica je uperio obarač u očevica i nije ga usmrtio, već mu je samo rekao "Beži odavde, koliko te noge nose". S obzirom da se govori o psihički nestabilnoj osobi, Ljubišić kaže da ne postoji informacija da li je ubica legalno ili ilegalno posedovao oružje:

- 2001. godine smo imali 215 ubistava, a 2025. godine je ta brojka samo 64, što jasno pokazuje pad teškog krivičnog dela. Lica koja su mu pomagala će isto biti gonjena, gde je zaprećena kazna zatvora od 3 do 5 godina, sve zavisi od težine samog dela i pravne kvalifikacije.

"Prvi muž se razneo bombom"

Komšije ističu da je Aleksandra bila vesela, dobra majka bez kriminalne prošlosti. Međutim, njen prvi muž se razneo bombom, koja se navodno greškom aktivirala u njegovom automobilu:

- Ubijena je imala jedno dete sa Dejanom Š. Njen prvi suprug se na Svetog Nikolu razneo bombom na parkingu. Istragom se navodno utvrdilo da je on postavio tu eksplozivnu napravu. Jedna od priča je da je bomba bila namenjena nekom drugom. D.G je bio njihov kum iz prvog braka, priča se da je izašao nedavno iz zatvora. Pre 4 meseca je preminuo otac žene, to je porodica koja nije imala nikakve veze sa kriminalom, bivša je sportiskinja - kaže Nedić i dodaje:

- Pitanje je da li se tu zadesio ili je imao nameru da je sačeka i ubije. Možda se radi o nekom dugu ili porodičnim nesuglasicama, izuzetno je teška priča da bi on ubio tu ženu koja je dete odvela u vrtić. On je nedavno izašao iz pritvora. Njih dvoje se nikako ne povezuju ni na koji drugi način. Čovek koji je zatečen sa njim praktično nema veze sa tim. Trebalo bi da sutra bude saslušan.

"Nije se odvajala od dece"

Podsetimo, omšinica kaže da je poslednji put videla prekjuče kako je telefonom pričala sa nekim ispred kuće.

- Bila je ljubazna i fina, ni sa kim nije imala ništa, niko nije mogao ništa da primeti. Majka joj je isto mnogo dobra žena kao i otac. On je bio i pisac, osim što je bio u poslu sa sirćetom, znam da je napisao tri, četiri knjige - priča komšinica.

Ona kaže da bi kada bi išla na teren zbog poslovnih obaveza nekada sa sobom povela i decu.

- Nije se odvajala od njih bila je posvećena majka - priča komšinica.

