Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su N. P. (33) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, kao i D. K. (51) i M. G. (37) iz Niša, osumnjičene da su počinili krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

- Pretresom stana i drugih prostorija koje N. P. koristi pronađeno je oko 1,8 kilograma materije za koju se sumnja da je marihuana, oko 270 grama materije za koju se sumnja da je kokain, oko 145 grama materije za koju se sumnja da je heroin, tri vagice za precizno merenje, aparat za vakumiranje, kao i 85.500 dinara i 350 evra koji su, kako se sumnja, stečeni prodajom narkotika - piše u saopštenju PU Niš.

Policija je prethodno zatekla N. P. u trenutku kada je D. K. prodao paketić sa manjom količinom materije za koju se sumnja da je kokain. Takođe, N. P. je zatečen i u momentu kada je M. G. prodao paket sa oko 60 grama materije za koju se sumnja da je marihuana, a kod M. G. su pronađene i psihoaktivne pečurke.