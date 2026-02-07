Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, u saradnji sa Upravom kriminalističke policije, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Aleksincu, uhapsili su A. M. (44) iz okoline ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je

izvršio krivično delo nasilničko ponašanje.

On se sumnjiči da je 8. januara, u jednom kafiću u centru Aleksinca, više puta udario u glavu pedesetjednogodišnjeg muškarca kom su konstatovane povrede u Opštoj bolnici u Aleksincu.

A. M. je potom pobegao, a intenzivnim operativnim radom on je pronađen i uhapšen u Beogradu.