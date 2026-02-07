Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske uprave za grad Beograd - saobraćajne policije i Policijske stanice Novi Beograd, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su dve osobe zbog sumnje da su izvršile krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i tom prilikom zaplenili oko 2,86 kilograma opojne droge amfetamin.

Foto: Mup

Policijski službenici saobraćajne policije, u Ulici bulevar Mihajla Pupina, zaustavili su putničko vozilo u kojem su se nalazila dva lica sa područja Jagodine, N. R. (39), koji je upravljao vozilom i A. M. (32), koji se nalazio na mestu suvozača.

Pregledom vozila, ispod suvozačevog sedišta, pronađene su tri veće kese sa amfetaminom, ukupne težine dva kilograma i 863 grama. Takođe, u vozilu su pronađena dva noža i jedna drvena palica.

Foto: Mup

Zbog posedovanja hladnog oružja i drvene palice, protiv N. R. biće podneta odgovarajuća prekršajna prijava u redovnom postupku.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.