U četvrtak uveče, u Ravaničkoj ulici na Zvezdari, S. R. (39) napadnut je od strane dve maskirane osobe.

Napadači su mu zadali više udaraca rukama i nogama po telu, dok mu je jedno od lica nanelo više udaraca čekićem, u predelu tela i nogu.

Povređenom je odmah ukazana pomoć, gde su mu konstatovane teške telesne povrede (TTP).

Policija traga za počiniocima, a istraga je u toku.

Kurir/Telegraf

