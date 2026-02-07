Mirko Knežević bio je sa Bulatovićem te kobne večeri za istim stolom. Kao i partijske kolege i prijatelji Bulatovića veruju da je pozadina ubistva bila politička.

"Oko sedam sati se zapucalo iz pravca stadiona preko prozora na kom smo mi sedeli. Pokojni Pavle je na licu mesta izrešetan, a mene su dva metka pogodila", prisetio se Knežević svojevremeno za RTCG.

Za razliku od buke koja je nastala te večeri, u godinama nakon toga svirepo ubistvo je prekrila tišina zaborava.

"Jedino ko je mene došao nešto da pita su bila dvojica iz Vojne bezbednosti dok sam ležao na VMA. Niti me je zvao istražni sudija, ni tužioc. Niko me više nije kontaktirao u vezi tog slučaja. To je jedna sramota od države i od sistema", ogorčen je bio Knežević.