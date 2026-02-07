Slušaj vest

Brzom akcijom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Pazaru, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom, sprečeno je planirano teško ubistvo tridesetosmogodišnjeg muškarca, a tom prilikom uhapšene su dve osobe, dok je treća obuhvaćena krivičnom istragom.

Zbog sumnje da je pripremao izvršenje krivičnog dela teško ubistvo, kao i zbog nedozvoljene proizvodnje, držanja, nošenja i prometa oružja i eksplozivnih materija, uhapšen je E. M. (34) iz Novog Pazara. U istoj policijskoj akciji slobode je lišen i E. D. (29), dok će protiv S. N. (39) biti podnesena krivična prijava zbog sumnje da je učestvovao u podstrekivanju na teško ubistvo.

Prema informacijama iz Policijske uprave Novi Pazar, operativnim radom policije došlo se do pouzdanih saznanja da se ubistvo aktivno planira, nakon čega je usledila hitna intervencija kojom je sprečeno da dođe do zločina.

Pronađen revolver

Tokom pretresa stana i drugih prostorija koje koristi osumnjičeni E. M, policija je pronašla revolver sa šest metaka, kao i metalnu palicu, koji su odmah oduzeti i biće predmet daljeg veštačenja.

Osumnjičenima E. M. i E. D. određeno je zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivične prijave, biti privedeni nadležnom tužilaštvu. Treći osumnjičeni, S. N., već se nalazi na izdržavanju zatvorske kazne zbog ranije počinjenog krivičnog dela.