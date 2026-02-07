Slušaj vest

Bombaši koji se sumnjiče da su mesecima uznemiravali građane napadima na lokale, restorane i kafiće u centru Beograda, "padaju" jedan po jedan posle hapšenja Aleksandra Aleksića zvanog Kravica.

Prema rečima izvora Kurira, operativne informacije ukazuju da iako je desetak osumnjičenih uhapšeno za bombaške napade na različitim lokacijama, svi su međusobno povezani, a proverava se da li su odgovorni i za eksplozije u periodu pre hapšenja.

Kravica je po nalogu za sada nepoznate osobe išao i nudio obezbeđenje i zaštitu od vračarskog klana a zatim ukoliko se odbije ta zaštita na istu adresu su dolazili bombaši - otkriva izvor Kurira i dodaje da je istraga i dalje u toku, kako bi se utvrdilo ko je nalogodavac bombaških napada, odnosno za koga je Aleksić sa saradnicima bacao bombe i reketirao vlasnike lokala. - Operativne informacije ukazuju da je spisak njihovih žrtava daleko veći, ali će to biti utvrđeno tokom istrage - kaže izvor Kurira.

On otkriva da su uhapšeni za bacanje eksplozivne naprave na kuću poznatog pevača Zdravka Čolića, kako se sumnja, deo iste grupe.

Naš sagovornik podseća da je Kravica na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu delimično priznao navode iz naredbe o sprovođenju istrage.

Istog dana, kako podseća, na restoran u kom su mu stavljene lisice bačena je bomba, a tokom naredne noći na još jedan poznati ugostiteljski objekat.

Praktično, za manje od 24 sata, oba napada su rešena a napadači uhapšen i ispostavilo se da je reč o istoj kriminalnoj grupi - podseća naš sagovornik.

Hapsenje kriminalne grupe zbog reketiranja i paljenja lokala po Beogradu Izvor: VJT MUP

Uhapšenima u drugoj velikoj akciji, za koje se sumnja da su deo iste kriminalne grupe, na teret je osim napada na Čolinu kuću, stavljen i bombaški napad koji se 20. novembra prošle godine dogodio u Borči.

Naš izvor otkriva da su najnovije informacije iz istrage otkrile da u Borči meta nije bio R. K. u čijem je dvorištvu ekspodirala paklena naprava, već njegove prve komšije.

Podsetimo, Kravica i njegovi saradnici uhapšeni su u velikoj akciji UKP i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, 3. februara u jednom poznatom beogradskom restoranu, zbog sumnje da su reketirali vlasnike restorana obecavajući im zaštitu od "vračarskog klana".

- "Kravica" je kako se sumnja, imao nalogodavca, ali je bio mozak ovog dela grupe koja je u prethodnom periodu zastrašivala vlasnike firmi, kafića i restorana. Postoje dokazi da im je pretio i upozoravao ih da će ukoliko ne prihvate njihovu "zaštitu" i plate po 150.000 evra godišnje, imati "posla" sa "vračarskim klanom" - podseća naš sagovornik.

Pretnje su, kako je Kurir pisao, upućivane porukama putem whats app aplikacije ili grupnim odlaskom do firmi i lokala oštećenih, gde su im pretili pored ostalog i rečima: "bićeš ubijen", "nema ko te spasi", "proći ćeš kao Montoja"... "mafija ne preza ni od čega", te pretili paljenjem lokala.