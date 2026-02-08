Slušaj vest

Nakon dramatične potere od Beton hale do Rume i udesa u kojem je vozilo uništeno, policija je oslobodila vezanog umetnika, dok se za dvojicom naoružanih napadača, koji su tražili 20.000 evra otkupa uz pretnje porodici pevača Daniela Kajmakoskog, traga uz pomoć termovizije i službenih pasa.

Nakon filmske potere i udesa kod Rume, otmičari su pobegli, dok je umetnik pronađen nepovređen.

Drama je počela sat vremena nakon ponoći u Karađorđevoj ulici, nakon nastupa u jednom klubu, kada su dvojica napadača uz pretnju nožem savladala i vezala Kajmakoskog u njegovom vozilu. Oni su ga uz pretnju nožem ubacili u vozilo.

Operativci UKP-a locirali su automobil i pokušali presretanje kod Brankovog mosta, ali su osumnjičeni naglo ubrzali ka autoputu u smeru ka Šidu.

Tokom potere, otmičari su pevaču držali pištolj uperen u glavu, zahtevajući isplatu od 20.000 evra i preteći smrću njegovoj supruzi i deci. Akcija je kulminirala kod isključenja za Rumu, gde je vozilo sa otmičarima, pod pritiskom policije, udarilo u bankinu.

Iako su izvršioci uspeli da pobegnu u obližnje atare, pripadnici UKP-a su u vozilu zatekli vezanog pevača koji je prošao bez težih povreda.

U toku je opsežna potraga za beguncima u koju su uključeni SAJ, Žandarmerija i termovizijska oprema.

(Kurir.rs/Pink)

