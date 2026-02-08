Slušaj vest

- Koordinisanom akcijom policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala i Službe za borbu protiv terorizma, Odeljenje za borbu protiv korupcije, Žandarmerije, SAJ, Uprave saobraćajne policije, Uprave granične policije, PU za grad Beograd – UKP, Odeljenja za suzbijanje imovinskih delikata i Policijske brigade, nakon potere za vozilom kojim su dva, za sada nepoznata izvršioca uz pretnju nožem i vatrenim oružjem otela D. K. (1983) u ranim jutarnjim časovima u Beogradu, u Karađorđevoj ulici i iznuđivala mu novac, zaustavljeno je navedeno vozilo na teritoriji opštine Ruma, u kome je zatečen oštećeni vezanih ruku, dok su izvršioci uspeli da napuste vozilo i udalje se u nepoznatom pravcu.

1/8 Vidi galeriju Daniel Kajmakoski Foto: Fonet Ap, Damir Dervišagić, Printscreen

Oštećeni je zbrinut, na mestu događaja izvršen je uviđaj, a policijski službenici su nastavili potragu za izvršiocima.

Više javno tužilaštvo u Beogradu izvršilo je kvalifikaciju krivičnog dela otmica, a intenzivan rad na daljem rasvetljavanju krivičnog dela je u toku - piše u saopštenju.

Podsećamo, Daniel Kajmakoski sinoć je u kasnim večernjim satima otet u Beton hali.

Pevača su otela dvojica stranih državljana, koji su imali u planu da traže otkup za pevača.

Dok je trajala potera, otmičari su se slupali nedaleko od Rume, a Kajmakoski je nađen vezan na zadnjem sedištu auta.