Sve elitne jedinice MUP-a, UKP, SAJ i Žandarmerija, učestvovale u dramatičnoj akciji spasavanja pevača Daniela Kajmakoskog.

Sinoćna policijska akcija u Karađorđevoj ulici u Beogradu pretvorila se u pravu filmsku dramu kada se vozač belog "volvoa XC60" oglušio o naređenje policije i dao gas do daske, u međuvremenu se ispostavilo da iza svega stoji otmica poznatog pevača Daniela Kajmakoskog (43), koji je u tom trenutku bio vezan u vozilu.

Rajko Nedić glavni urednik Kurira govorio je o ovoj temi u emisiji "Puls Srbije vikend":

Rajko Nedić Foto: Kurir Televizija

- Pevač je krenuo sa nastupa iz Beton hale kući. Na parkingu su ga sačekali dvojica otmičara. Strpali su ga u kola. Kod beton hale su često patrole policije. Oni su ih tada zaustavili. Kada je policajac prišao, otmičar je dao gas. Iskoristili su trenutak i pobegli su, ali službenici policije nisu znali da se radilo o otmici - kaže Nedić i dodaje:

- Izbili su na auto put Beograd - Šid. 60km je trajala filmska potera i na izlasku sa auto puta kod Rume su udarili u bankinu. Ostavili su pevača u kolima vezanog a preko njiva su pobegli u nepoznatom pravcu.

"Daniel je doživeo šok"

Danijel je novinaru Crne hronike, Mladenu Mijatoviću, otkrio da su dvojica stranaca, pričajući na engleskom i turskom jeziku, od njega potraživali 20.000 evra:

- Sumnja se da su imali čoveka u tom klubu, koji je dojavio njima da pevač izlazi. Dok je on išao do kola, oni su ga presreli, pretili su mu čak i oružjem. Ali, nisu znali da policija svako veče tu stoji i da če munjevito reagovati. Srećom, on je živ, ali je doživeo šok - kaže Nedić i dodaje:

Rajko Nedić i Kruna Una Mitrović Foto: Kurir Televizija

- Moguće da je on imao neki problem u njegovoj zemlji, možda su ga pratili ovde. Mislim da je ovo planIrana akcija, namere su bile ozbiljne, auto je slupan, on je u šoku. Punih 63 km je trajala potera. Policija je upotrebila svoje snage. Na sreću, nije bilo žrtava.

Hteli da traže otkup od 20.000 evra

Podsetimo, Mladen Mijatović je otkrio šta mu je Daniel Kajmakoski rekao nakon otmice.

- Mislim da su bili strani državljani, komunicirali su međusobom na engleskom i turskom, pretili su mi pištoljem, zahtevali su od članova porodice i prijatelja da spreme 20.000 kako bi ga oslobodili, uz pretnju da se ispred njegovog stana nalaze saučesnici koji ce pretnju sprovesti u delo - rekao je, otkrio je Mladen Mijatović, prenosi Republika.

Ovako je izgledala Danielova otmica: Čak 63km trajala filmska potera Izvor: Kurir televizija

