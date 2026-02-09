Slušaj vest

Noć između subote i nedelje bila je sve, samo ne mirna za poznatog pevača Daniela Kajmakoskog (43), koji je, kako se sumnja otet nakon što je završio nastup u popularnom beogradskom klubu u Beton hali, a nakon drame Kurir je bio na licu mesta. Naša ekipa prošla je rutom kojom su, kako se sumnja, prošli otmičari sa vezanim pevačem u automobilu marke "volvo".

Drama je, podsetimo, otpočela nakon što je pevač završio nastup, a ubrzo se pretvorila u pravu filmsku poteru kroz glavni grad.

Podsetimo, otmičari za kojima se traga, navodno su strancim državljani Turske, a pevača au vezali i vozili u njegovom autu, te mu trazili 20. 000 evra.

Ovo je ruta kojom su otmičari vozili Daniela Kajmakoskog:

Ruta otmičara: Jurnjava kroz Beograd

Samo nekoliko trenutaka nakon što su otmičari sa pevačem krenuli iz centra grada, policija je tokom redovne kontrole pokušala da zaustavi "volvo", međutim, kako se vozač oglušio o to, pripadnicima policije je postalo sumnjivo da se radi o nečemu ozbiljnom. U međutvremenu, prijatelj pevača prijavio je otmicu, a policajci su već uveliko krenuli u poteru.

- U trenutku kada su mu dali znak da stane, vozač je nastavio dalje i ubrzao do maksimuma. Niko nije mogao da predvidi šta će se desiti - otkriva izvor Kurira blizak istrazi.

Potera se nastavila pored Palate Srbija, a zatim i pored Beogradske arene, pre nego što su otmičari uključili vozilo na auto-put u pravcu Šida. Ubrzo je postalo jasno da je situacija ozbiljna.

- U akciju su odmah uključeni UKP, SAJ, Žandarmerija, Saobraćajna policija i specijalne tehničke službe. Ovo je bila jedna od najkompleksnijih akcija u poslednje vreme. Učestvovalo je više jedinica - dodaje sagovornik Kurira.

Potera i udes kod Rume

Drama je dostigla svoj vrhunac kada su otmičari, pokušavajući da pobegnu, udarili u zaštitnu bankinu kod isključenja za Rumu.

- Osumnjičeni su iskoristili trenutak kada su udarili u bankinu i pobegli. U vozilu je zatečen vezani Kajmakoski. Bilo je jasno da su otmičari učinili sve da bi ga zadržali, ali situacija je brzo postala kritična - navodi izvor Kurira i dodaje da postoji mogućnost da su gusta magla i klizav kolovoz doprineli tome da kidnaperi, umesto da odu levo, odu pravo i udare pravo u bankinu koja je zaustavila njihov beg.

Nadležno tužilaštvo i potraga za otmičarima

Policija i dalje sprovodi intenzivnu potragu za naoružanim napadačima. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, akcija je u punom jeku, a policija koristi sve resurse, uključujući službene pse i termovizijske kamere, kako bi pronašla otmičare koji su pešaka nastavili beg u okolini Rume.