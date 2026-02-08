Slušaj vest

Policija po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu još uvek traga za otmičarima poznatog pevača Daniela Kajmakoskog, nakon što su, udarivši u bankinu, pobegli navodno u pravcu šume, na putu za Rumu.

Podsetimo, drama koja je potresla Beograd počela je noću između subote i nedelje, kada je pevač Daniel Kajmakoski otet nakon nastupa u elitnom beogradskom klubu.

Sve je, kako se ispostavilo, brzo preraslo u pravu horor priču, otmičari su ga vezali u belom automobilu marke "volvo". U toku redovne kontrole saobraćaja, policija je pokušala da zaustavi to vozilo, međutim, kako se vozač nije zaustavio, potera za njim je odmah krenula.

Kako saznaje Kurir, jurnjava je vodila kroz centar grada, pored Palate Srbija i Beogradske arene, sve do autoputa ka Šidu. Međutim, kod isključenja za Rumu, dogodio se udes kada je vozilo sa otetim pevačem udarilo u bankinu.

- Bankina je u tom delu puta niska, sumnja se da su otmičari izgubili kontrolu nad vozilom u jednom momentu i udarili u bankinu. Od siline udara, ostala je ulubljena, a u zemlju su vidljivi tragovi. Vozilo se odbilo, a napadači su iskoristili mrak da pobegnu pešaka u okolno polje i šumu - otkriva izvor Kurira.

Policija je tokom provere vozila zatekla vezanog pevača unutar vozila.

- Kajmakoski je bio u šoku, ali živ. Otmičari su u trenutku udesa iskoristili mrak i pobegli, tako da su morali odmah da blokiraju teren i pokrenu potragu - dodaje sagovornik.

Pripadnici SAJ-a i Žandarmerije su uveliko na terenu i češljaju svaki deo, koriste službene pse i termovizijske kamere kako bi pronašli osumnjičene, koji su, prema rečima žrtve, komunicirali na turskom jeziku.