Slušaj vest

Nakon dramatične potere za otetmičarima pevača Daniela Kajmakoskog, policija je i jutros nastavila sa intenzivnom potragom za napadačima. Prema rečima očevidaca, pripadnici MUP-a do deset sati ujutro vršili su uviđaj i pretresli sve obližnje kuće, dvorišta i okolinu, prikupljajući sve relevantne dokaze u okolini Rume. Deo puta tokom uviđaja nije bio zatvoren, ali je policija bila prisutna i organizovana.

- Policija sa psima je bila i kod nas, rekli su da traže dvojicu turskih državljana, pregledali su kuću, dvorište i okolinu. Ovde ima mnogo napuštenih kuća, pa se sumnja da se možda negde u blizini kriju - rekao je jedan od meštana za Kurir.

Policija pretresla kuće u potrazi za otmičarima pevača Izvor: Kurir

Mnogi stanovnici kažu da je reč o mirnom kraju, gde se svi uglavnom poznaju. Kako kažu, sada je prisutan veliki broj plicajaca.

- Ovde se svi manje više poznajemo. Miran kraj, nema mnogo meštana, a policija je sve pretražila i nastavila dalje sa potragom - dodao je meštanin.

Drugi sagovornik Kurira opisao je kako je policija satima bila prisutna u ovom delu, posebno u blizini naplatne rampe Šimanovci.

- Od naplatne rampe moja je kuća prva u nizu, ali ništa nisam video, nisam ni znao o čemu se radi dok policija nije došla. Pitali su me da li sam našao neke okvire. Bilo je ovde 15-ak policijskih vozila, patrolnih i u civilu, više od četiri sata su bili tu - rekao je sagovornik.

1/8 Vidi galeriju Na ovom mestu su se zaustavili otmičari pevača Foto: Kurir

Naša ekipa bila je na licu mesta, gde su i dalje vidljivi tragovi ove filmske drame. Na oko 150 metara od naplatne rampe, na kružnom toku na izlazu ka Rumi je uništena i ulubljena zaštitna ograda. Delovi vozila rasuti su po zemlji, dok se na asfaltu jasno uočavaju tragovi naglog kočenja, kao i otisci guma koji ukazuju na pokušaj naglog manevrisanja.

Pripadnici MUP-a, SAJ-a i Žandarmerije nastavili su potragu za osumnjičenima, dok Više javno tužilaštvo u Beogradu vodi istragu zbog krivičnog dela otmice, a tragovi napadača još se intenzivno prate.