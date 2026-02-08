Slušaj vest

Na auto-putu kod Rume, danas je došlo do incidenta kada se zapalila guma na kamionu koji je prevozio putnička vozila. Kamionom je upravljao državljanin Bugarske, koji je, kako navodi, reagovao odmah.

Zapalila se guma na kamionu

Zapalila se guma na kamionu Izvor: Kurir


Prema njegovim rečima, do nezgode je došlo neposredno nakon prolaska kroz naplatnu rampu.

- Idem iz Hrvatske za Bugarsku. Čim sam prešao naplatnu rampu, guma je pukla i zapalila se. Odmah sam se zaustavio. Nikada mi se ovako nešto nije desilo - rekao je vozač za Kurir.

Gori guma na kamionu Foto: Kurir

Bez posledica po život

Zahvaljujući njegovoj brzoj reakciji izbegnuta je veća nezgoda, a u incidentu nije bilo povređenih.

Na lice mesta pozvani su i vatrogasci i policija.

Saobraćaj na ovoj deonici auto-puta se normalno odvijao, a uzrok zapaljenja gume biće utvrđen nakon dodatne provere i tehničkog pregleda vozila.

