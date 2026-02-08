Slušaj vest

Gusta magla i klizav kolovoz, po svemu sudeći, odigrali su ključnu ulogu u spasavanju Daniela Kajmakovskog.

Kako kaže izvor Kurira, moguće je da su se otmičari u uslovima smanjene vidljivosti dezorijentisali i na kružnom toku kod Rume propustili da skrenu u planiranom pravcu, pa su nastavili pravo, nakon čega su izgubili kontrolu nad vozilom i sleteli sa kolovoza, udarivši u bankinu.

Daniel Kajmakovski u problemu  Foto: Kurir, 192_rs, Kurir, Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Izvor koji je upućen u slačaj nam otkriva detalje.

- Upravo je taj niz okolnosti doveo do prekida njihove dalje namere. Interesatno je i da su otmičari sa sve žrtvom u automobilu uspeli da prođu dve naplatne rampe, u Šimanovcima i u Rumi. Međutim, udarac u bankinu ih je zaustavio u daljem begu. Pošto su udarili u zaštitnu ogradu i oštetili automobil, dvojica osumnjičenih, za koje se misli da su turske nacionalnosti, beg su nastavili pešaka. Istraga se nastavlja, a nadležni ispituju sve okolnosti ovog događaja, uključujući i kretanje osumnjičenih pre incidenta - priča naš izvor.

Podsetimo, sumnja se da su dvojica stranaca u noći između subote i nedelje presrela Daniela Kajmakoskog nakon njegovog nastupa u jednom lokalu u Beton hali. Pretnjom nožem i pištoljem naredili su mu da uđe u svoj automobil, beli "volvo", gde su ga vezali. Otmičari su, navodno, pevači tražili 20.000 evra, ali novac nisu dobili.

- Njih je najpre pokušala da zaustavi patrola saobraćajne policije u Beogradu, ali kako vozač "volvoa" nije stao, već je dodao gas, upalili su alarmi. Nedugo zatim, neko iz pevačevog okruženja je pozvao policiju i prijavio "nestanak". U potragu su se tada, pored saobraćajne policije, uključile i druge policijske jedinice. Beli "volvo" je zatim pronađen na auto-putu kod isključenja za Rumu, gde je imao saobraćajnu nezgodu, odnosno gde je udario u bankinu - podseća izvor i dodaje da je policija u vozilu zatekla pevača koji je bio u šoku. 

Otmičari su i dalje u bekstvu, a policija intezivno traga za njima.

Ne propustiteStarsKNEZ OKUPIO POLA ESTRADE Kolege došle na koncert popularnog pevača, cela postava muzike devedesetih na okupu! (FOTO)
collage.jpg
Stars"MOJA ŽENA JE HEROJ" Pevač se nakon razvoda od misice ponovo oženio, a sada je sa drugom suprugom dobio dete (FOTO)
screenshot-10.jpg
StarsDOBIO SA MISICOM DETE, PA SE RAZVEO, A SADA SE PONOVO OŽENIO! Pevač objavio fotografije sa venčanja, sve iznenadio
screenshot-10.jpg
Stars(VIDEO) SRBIN NIKAD DA POBEDI: Trijumf u šou-programima odnose takmičari sa strane
muzicka-zakmicenja-sou.jpg

Zapalila se guma na kamionu Izvor: Kurir