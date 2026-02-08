Slušaj vest

Gusta magla i klizav kolovoz, po svemu sudeći, odigrali su ključnu ulogu u spasavanju Daniela Kajmakovskog.

Kako kaže izvor Kurira, moguće je da su se otmičari u uslovima smanjene vidljivosti dezorijentisali i na kružnom toku kod Rume propustili da skrenu u planiranom pravcu, pa su nastavili pravo, nakon čega su izgubili kontrolu nad vozilom i sleteli sa kolovoza, udarivši u bankinu.

1/5 Vidi galeriju Daniel Kajmakovski u problemu Foto: Kurir, 192_rs, Kurir, Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Izvor koji je upućen u slačaj nam otkriva detalje.

- Upravo je taj niz okolnosti doveo do prekida njihove dalje namere. Interesatno je i da su otmičari sa sve žrtvom u automobilu uspeli da prođu dve naplatne rampe, u Šimanovcima i u Rumi. Međutim, udarac u bankinu ih je zaustavio u daljem begu. Pošto su udarili u zaštitnu ogradu i oštetili automobil, dvojica osumnjičenih, za koje se misli da su turske nacionalnosti, beg su nastavili pešaka. Istraga se nastavlja, a nadležni ispituju sve okolnosti ovog događaja, uključujući i kretanje osumnjičenih pre incidenta - priča naš izvor.

Podsetimo, sumnja se da su dvojica stranaca u noći između subote i nedelje presrela Daniela Kajmakoskog nakon njegovog nastupa u jednom lokalu u Beton hali. Pretnjom nožem i pištoljem naredili su mu da uđe u svoj automobil, beli "volvo", gde su ga vezali. Otmičari su, navodno, pevači tražili 20.000 evra, ali novac nisu dobili.

- Njih je najpre pokušala da zaustavi patrola saobraćajne policije u Beogradu, ali kako vozač "volvoa" nije stao, već je dodao gas, upalili su alarmi. Nedugo zatim, neko iz pevačevog okruženja je pozvao policiju i prijavio "nestanak". U potragu su se tada, pored saobraćajne policije, uključile i druge policijske jedinice. Beli "volvo" je zatim pronađen na auto-putu kod isključenja za Rumu, gde je imao saobraćajnu nezgodu, odnosno gde je udario u bankinu - podseća izvor i dodaje da je policija u vozilu zatekla pevača koji je bio u šoku.

Otmičari su i dalje u bekstvu, a policija intezivno traga za njima.