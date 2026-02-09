Slušaj vest

Ženi iz Novog Sada u petak uveče zapaljen je automobil marke "audi", saznaje Kurir!

Plamen je zahvatio vozilo u sekundi, srećom, niko nije povređen, ali je automobil potpuno uništen.

Foto: Privatna arhiva

- Automobil je buknuo bukvalno za nekoliko minuta. Plamen se širio vrlo brzo, dim je bio gust i crn, a miris sagorelog materijala mogao se osetiti u nekoliko okolnih ulica. Bilo je strašno gledati kako se vozilo topi pred očima - rekao je izvor Kurira blizak istrazi.

Nadzorne kamere sa zgrade prekoputa snimile su dvojicu nepoznatih mladića koji su, kako se veruje, namerno izazvali požar. Policija je odmah reagovala i pokrenula intenzivnu potragu.

Zapaljeni automobili u Novom Sadu Izvor: Privatna arhiva

- Odmah po prijavi slučaja krenula je potraga, pregledane su nadzorne kamere i tragovi vode ka dvojici mladića čiji identitet još nije poznat - naveo je izvor Kurira.

Ono što je dodatno pojačalo misteriju jeste činjenica da je prijateljici žene čije je vozilo sada zapaljeno, u septembru goreo automobil, a počinioci još uvek nisu nađeni.

Foto: Privatna arhiva

Njenoj prijateljici goreo je automobil, takođe u noćnim satima, a počinioci ni tada nisu identifikovani.

- I tada je vozilo bilo potpuno uništeno, plamen je buknuo noću i niko nije mogao da ga spasi. Ovaj novi slučaj unosi dodatni strah, ali nadamo se da će policija uhapsiti počinioce - dodaje sagovornik.

Ono što dodatno pojačava strah žrtava jeste činjenica da je pre nekoliko godina prijateljičinoj sestri gorelo čak dva vozila, a počinioci ni tada nisu otkriveni.

- Zar nije prevelika slučajnost? Obe su u velikom strahu, pitaju se da li neko treba da bude ubijen? One su obe majke koje se plaše za svoj život i život svoje dece - rekli su sagovornici Kurira koji su upoznati sa slučajevima, dodajući da su obe uplašene i da se više ne osećaju bezbedno u sopstvenom kraju.