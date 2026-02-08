Hronika
MLADIĆ I DEVOJKA PRETILI VOZAČU GSP PIŠTOLJEM I NOŽEM Drama na Voždovcu, tražili mu da upravljaju autobusom, nastao opšti haos
U toku prethodne noći oko 02.45 časova vozač GSP "Beograd" na noćnoj liniji 47N napadnut je na delu trase od Lisičijeg potoka do Crnotravske ulice, kada su, za sada NN mladić i devojka, koji su inače bili putnici, maltretirali vozača tražeći da mladić upravlja autobusom, nezvanično je potvrđeno.
Kako se saznaje, vozaču je naloženo da se javi u policijsku stanicu.
Sindikati GSP-a su saopštili da je mladić ušao u vozačev prostor gde je došlo do fizičkog kontakta sa vozačem koji je uspeo da mu oduzme nož i odbrani se.
Objasnili su i da su mladić i devojka napustili vozilo u Crnotravskoj ulici, ali i da su pretili vozaču autobusa pištoljem i nožem, te da su tražili da oni voze autobus.
