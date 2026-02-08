OD SUTRA POČINJE VELIKA AKCIJA POLICIJE, VOZAČIMA SE NEĆE TOLERISATI JEDNA STVAR Dok se ne ispune uslovi vozilo neće moći ni da krene! Dve grupe su na "radaru"
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, u periodu od 9. do 15. februara ove godine, sprovodiće međunarodnu akciju pojačane kontrole saobraćaja usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine vozači teretnih vozila i autobusa.
Akcija će istovremeno biti sprovedena u 34 evropske države članice organizacije ROADPOL (mreža saobraćajnih policija Evrope).
Saobraćajna policija će svoje aktivnosti prvenstveno usmeravati na puteve sa najintenzivnijim saobraćajem teretnih vozila i autobusa, kao i na kontrolu poštovanja odredbi Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima i ispunjenosti opštih uslova za učešće vozača teretnih vozila i autobusa u saobraćaju.
U cilju unapređenja bezbednosti dece u saobraćaju, tokom trajanja akcije poseban akcenat biće stavljen na kontrolu autobusa kojima se obavlja prevoz dece na ekskurzije i rekreativne nastave, kao i drugih vidova organizovanog prevoza dece. Pripadnici saobraćajne policije dosledno će kontrolisati da li autobusi i vozači autobusa ispunjavaju sve propisane uslove i neće dozvoliti otpočinjanje prevoza dok ne budu ispunjeni svi uslovi predviđeni Pravilnikom o načinu obavljanja organizovanog prevoza dece.
Imajući u vidu raspust učenika osnovnih i srednjih škola, kao i očekivani pojačan intenzitet saobraćaja na putnim pravcima ka turističkim centrima, pripadnici saobraćajne policije kontrolisaće i vozače drugih vozila. Akcenat će biti na otkrivanju prekršaja prekoračenja brzine, upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nekorišćenja sigurnosnog pojasa i nepropisnog prevoženja dece u vozilu, kao i nekorišćenja zimske opreme.