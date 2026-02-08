Slušaj vest

Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, policija iz Surčina donela je rešenje o zadržavanju E.K. (36) zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici.

Sumnja se da je 06.02.2026. godine, u porodičnoj kući u Surčinu, najpre vređao oštećenu, svoju vanbračnu suprugu, a zatim joj, posle kraće verbalne rasprave, zadao udarac u predelu leve strane obraza i uha. Tom prilikom oštećena je zadobila tešku telesnu povredu.

Okrivljeni je u svojoj odbrani negirao izvršenje krivičnog dela.

Imajući u vidu da okrivljeni nema prijavljeno prebivalište, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu predložilo je sudu da mu odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva, kao i zbog mogućnosti da bi boravkom na slobodi mogao da utiče na oštećenu da promeni iskaz u njegovu korist.

