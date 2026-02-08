Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pirotu uhapsili su G.M. (47) iz tog grada zbog sumnje da јe hicem iz pištolja pokušao da ubije sugrađanina nasred ulice.

G.M. je osumnjičen da јe јuče, nakon kraće rasprave na ulici, ispalio hitac iz pištolja u pravcu muškarca (44) iz Pirota, koјi ga niјe pogodio.

Muškarac јe savladao osumnjičenog i oduzeo mu pištolj nakon čega je G.M. zbog zadobiјenih povreda prevezen u Opštu bolnicu u Pirotu.

Osumnjičeni će po završetku bolničkog lečenja uz krivičnu priјavu biti priveden Višem јavnom tužilaštvu u Pirotu.