Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pirotu uhapsili su G.M. (47) iz tog grada zbog sumnje da јe hicem iz pištolja pokušao da ubije sugrađanina nasred ulice.

G.M. je osumnjičen da јe јuče, nakon kraće rasprave na ulici, ispalio hitac iz pištolja u pravcu muškarca (44) iz Pirota, koјi ga niјe pogodio.

Muškarac јe savladao osumnjičenog i oduzeo mu pištolj nakon čega je G.M. zbog zadobiјenih povreda prevezen u Opštu bolnicu u Pirotu.

Osumnjičeni će po završetku bolničkog lečenja uz krivičnu priјavu biti priveden Višem јavnom tužilaštvu u Pirotu.

Kurir/Telegraf

Ne propustiteHronikaSA KAPULJAČOM NA GLAVI MU PRIŠAO, ISPALIO HITAC I POBEGAO! Novi detalji pucnjave u Novom Pazaru, očevici opisali osumnjičenog, potraga u punom jeku!
uvidjaj-fot-onebojsa.jpg
HronikaPOKUŠAJ UBISTVA U NOVOM PAZARU: Muškarac teško ranjen u pucnjavi, traga se za napadačem
WhatsApp Image 2025-02-13 at 13.59.55_daacca54.jpg
HronikaKURIR SAZNAJE! NA SENJAKU SPREČENO UBISTVO PRIPADNIKA KEKINE GRUPE! Plaćeni ubica prerušen ušetao u kafić s metkom u cevi, ona ga čekala na skuteru (foto)
keka.jpg
HronikaOTVORIO VRATA, PA VIDEO CEV! Drama na Čukarici: Maskirani muškarac pucao u mladića
WhatsApp Image 2025-02-13 at 13.59.56_80c80212.jpg