Nadzorne kamere su snimile jednu sramnu krađu u Novom Sadu. 

Naime, kako se vidi na snimku Instagram stranice "serbialive_vesti" jedan muškarac je iskoristio trenutak nepažnje da ukrade bicikl, koji je bio naslonjen ispred prodavnice. 

Na snimku se može videti da muškarac prolazi pored "parkiranog" bicikla, a potom se zaustavlja, merka situaciju koji sekund, a potom ga uzima. 

Dodaje se da je do krađe došlo na uglu Ulica Pavla Papa i Gajeve. 

Trenutno nema zvanične potvrde, kao ni epiloga ovog incidenta. 

Kurir.rs

