Nadzorne kamere zabeležile su krađu bicikla ispred prodavnice u Novom Sadu, na uglu ulica Pavla Papa i Gajeve
Nadzorne kamere
PROLAZI, STAJE SEKUND DA IZVIDI, A POTOM GA NONŠALANTNO UZIMA! Nadzorne kamere snimile sramnu krađu u Novom Sadu: Evo šta mu je bio plen! (VIDEO)
Slušaj vest
Nadzorne kamere su snimile jednu sramnu krađu u Novom Sadu.
Naime, kako se vidi na snimku Instagram stranice "serbialive_vesti" jedan muškarac je iskoristio trenutak nepažnje da ukrade bicikl, koji je bio naslonjen ispred prodavnice.
Na snimku se može videti da muškarac prolazi pored "parkiranog" bicikla, a potom se zaustavlja, merka situaciju koji sekund, a potom ga uzima.
Dodaje se da je do krađe došlo na uglu Ulica Pavla Papa i Gajeve.
Trenutno nema zvanične potvrde, kao ni epiloga ovog incidenta.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši