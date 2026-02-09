Slušaj vest

Jedna osoba je lakše povređena u saobraćajnoj nesreći koja se desila jutros, nešto posle pet časova, na moto-putu u smeru ka Nišu kod naselja Radiofar.

U sudaru su učestvovala dva putnička vozila. Na mesto događaja izašla je jedna ekipa Zavoda za urgentnu medicinu i povređenu osobu zbrinula i prevezla u Urgentn i centar.

Saobraćaj se obavljao samo jednom saobraćajnom trakom na moto-putu, u međuvremenu saobraćaj se normalizovao.

Sudar se noćas dogodio i u Kneza Miloša, u samom centru Beograda.