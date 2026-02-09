U saobraćajnoj nesreći kod Surčina koja se dogodila posle pet časova, jedna osoba je lakše povređena.
Hronika
SUDAR DVA AUTOMOBILA KOD RADIOFARA: Povređena jedna osoba, prvi snimak noćne saobraćajke i u Kneza Miloša, srča svud unaokolo (VIDEO)
Jedna osoba je lakše povređena u saobraćajnoj nesreći koja se desila jutros, nešto posle pet časova, na moto-putu u smeru ka Nišu kod naselja Radiofar.
U sudaru su učestvovala dva putnička vozila. Na mesto događaja izašla je jedna ekipa Zavoda za urgentnu medicinu i povređenu osobu zbrinula i prevezla u Urgentn i centar.
Saobraćaj se obavljao samo jednom saobraćajnom trakom na moto-putu, u međuvremenu saobraćaj se normalizovao.
Sudar se noćas dogodio i u Kneza Miloša, u samom centru Beograda.
Kurir.rs/RTS
