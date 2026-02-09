Slušaj vest

Nakon dramatične potere od Beton hale do Rume i udesa u kojem je vozilo uništeno, policija je oslobodila vezanog umetnika, dok se za dvojicom naoružanih napadača, koji su tražili 20.000 evra otkupa uz pretnje porodici pevača Daniela Kajmakoskog, traga uz pomoć termovizije i službenih pasa.

Nakon filmske potere i udesa kod Rume, otmičari su pobegli, dok je umetnik pronađen nepovređen.

Ivona Talevska Foto: Kurir Televizija

Ivona Talevska, predsednica Asocijacije novinara u Severnoj Makedoniji kaže za Redakciju da je Daniel bio prizeman momak koji nikada nije imao problema sa zakonom ili veze sa kriminalom:

- Svi su bili u šoku, jer se radi o dobrom momku, koji živi jedan pristojan život. Svi su bili potreseni, zabrinjava podatak da to nije izolovana vest i da smo imali bačenu bombu na kuću Zdravka Čolića pre par dana. Svi ovi incidenti su zabrinjavajući, jer se dešavaju ljudima koji nemaju veze sa politikom i onim što politički brine društvo. To znači da institucije moraju više da brinu o svim građanima.

Daniel pod psihičkom traumom

Mladen Mijatović, novinar Crne hronike, kaže da su Daniel i njegova porodiva dobro, ali da je pevač preživeo psihičku traumu, povredu:

- Kada je pronađen bio je pod vidnim šokom, odnosno psihičkom traumom. Odmah je otišao u policijsku stanicu kako bi dao izjavu. Nemamo informacije da li je imao direktne ili indirektne pretnje pre ovoga. Više javno tužilaštvo je imenovalo slučaj: krivično delo - otmica. Ono što je izvesno jeste da su dva napadača pokušali da iznude 20.000 evra od Daniela. Nisu to uspeli.

Mladen Mijatović Foto: Kurir Televizija

Miloje Ćirović, pripadnik MUP-a u penziji i Teodora Borozan, urednica Kurir televizije govorili su o ovoj temi u emisiji "Redakcija".

Ćirović kaže da ga slična dešavanja ne iznenađuju, te da kriminalne organizacije funkcionišu po principu "uređenih kompanija":

- Oni usavršavaju svoj rad, uvode nove inovacije, planiraju svoje akcije. Na ovom prostoru deluje nekoliko njih koji se bave raznim kriminalnim poslovima. Jedan od tih najunosnijih je krijumčarenje narkotika. Ni jedno delo se ne dešava slučajno i postoji neko ko svako delo planira. Ne znamo šta se dešavalo i moramo sačekati zvaničnu istragu koja će nam dati prave odgovore.

Miloje Ćirović i Teodora Borozan Foto: Kurir Televizija

Borozan ističe da se poslednjih dana dešavaju povezane stvari, te da postoji strah među javnim ličnostima:

- Ljudi se ujutru pitaju ko je sledeći i šta će se dogoditi. Estrada je uvek bila povezivana sa kriminalnim miljeom. Vi nastupate u noćnim klubovima, i ne možete da pobegnete od takvih ljudi. Estradi treba zaštita, a kriminalncima legitimitet. Javne ličnosti brzo žive, brzo zarađuju, kupuju vile, kola i stanove, veliki novac se vrti i tu se dolazi do tog zajedničkog kontakta. Zajednička mesta su svakako kafane i klubovi. Jedni dolaze da rade, a drugi da se provesele.

"Postoji bojazan ko je sledeći"

Kaže da je Danijel mirna osoba, a da je njegovo kidnapovanje izazvalo veliki šok u javnosti:

- Čula sam da su neke pevačice sebi obezbedile pojačano obezbeđenje nakon otmice Daniela. Tako da, postoji bojazan ko je sledeći. Ovo treba da bude za nauk njima da ne shvataju tako olako svoje poslove, dolazimo do toga da nekome život visi o koncu - kaže Borozan i dodaje:

- Bomba koja je bačena na kuću Zdravka Čolića mogla je da bude bačena na bilo koju drugu, sreća što nije bilo žrtava. Mogao je biti otet bilo ko, ti ljudi čak ni ne znaju ko je Daniel, već samo vrše naređenja.

