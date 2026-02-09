Slušaj vest

Kako se saznaje, prava je sreća što naprava nije eksplodirala, čime je izbegnuta velika tragedija.

Žuta traka proteže se celom ulicom, a prilaz samom lokalu je strogo zabranjen. Stanari okolnih zgrada su u šoku, a policajci ih udaljavaju od samog ulaza u vinoteku dok se uviđaj ne završi.

Drugi put na udaru Kako Kurir saznaje, vinoteka je navodno drugi put na udaru pošto je prethodno zapaljena. Posle tog incidenta promenila je i vlasnika.

Foto: Instagram Prinscreen/Serbialive_beograd

Prema nezvaničnim informacijama, napadač je aktivirao napravu i bacio je u pravcu objekta, ali iz tehničkih razloga nije došlo do detonacije. Kontradiverzione ekipe pažljivo su pristupile napravi kako bi je deaktivirale.

Intenzivno se traga za osobom koja je bacila bombu, a policija veruje da su sigurnosne kamere zabeležile trenutak napada.

"Čuo se samo tup udarac, kao da je nešto palo, ali nije bilo praska. Tek kasnije smo videli policiju i shvatili da nam je bomba bila pred pragom", kaže jedan od stanara za naš portal.