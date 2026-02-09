Slušaj vest

Intenzivnim operativnim radom, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Vrbasu rasvetlili su krivično delo razbojništvo i uhapsili osumnjičenog, M. K. (37) iz ovog mesta.

- Sumnja se da je, juče, maskiran, on zapretio nožem radnici jedne prodavnice u Vrbasu, a zatim oduzeo pazar iz kase - naveli su iz Policijske uprave Novi Sad.

Hapšenje u Novom Sadu Izvor: Mup Srbije

Policija ga je ubrzo identifikovala i pronašla, kao i pretežni deo ukradenog novca.

M. K. je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu osnovnom javnom tužiocu u Vrbasu.

- U ovoj akciji, uhapšen je i Vrbašanin B. H. (35), za kojim je policija tragala zbog ranije učinjenih krivičnih dela na području Srbobrana, pa je sproveden na izdržavanje kazne u Okružni zatvor u Novom Sadu.

