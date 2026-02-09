Slušaj vest

U nedelju uveče u okolini Obrenovca, u naselju Stubline, dogodila se tragedija u kojoj je život izgubio nepoznati muškarac.

Kako prenose domaći mediji, prolaznici su pokraj puta uočili muškarca kako leži u besvesnom stanju, a u neposrednoj blizini nalazio se i njegov bicikl.

Na lice mesta ubrzo je stigla ekipa Hitne pomoći koja je nesrećnog čoveka transportovala u Dom zdravlja u Obrenovcu. Međutim, uprkos brzoj reakciji i naporima lekara, muškarac je ubrzo po prijemu u bolnicu podlegao povredama.

Istraga u toku

Za sada je osoba koja je izgubila život i dalje neidentifikovana, a poznato je samo da je reč o muškarcu.

Trenutno nije poznato ni da li je smrt nastupila kao posledica saobraćajne nesreće, odnosno kontakta sa drugim vozilom, ili je reč o iznenadnom zdravstvenom problemu koji je doveo do pada i fatalnog ishoda.

Policija je obavila uviđaj na licu mesta, a telo je, prema proceduri, poslato na obdukciju koja će utvrditi tačan uzrok smrti. Istraga je i dalje u toku.

 Kurir.rs/Telegraf

Ne propustiteHronikaMUŽ I ŽENA PREGAŽENI PRED KUĆOM! Komšije otkrivaju: Kad izađemo na ulicu čekamo ko će nas UBITI, vozači divljaju ovuda i trkaju se
6444.jpg
Hronika(VIDEO) STRAVIČNA NESREĆA KOD OBRENOVCA: Automobilom sleteo s puta i zakucao se u betonski stub! POGINUO NA LICU MESTA!
obrenovac-nesreca-printscreen.jpg
StarsJEZIVA SUDBINA HARMONIKAŠA HANKE PALDUM Poginuo pre 2 dana u jezivom udesu, a na istom mestu stradao je i njegov otac
Samir Hodžić
StarsFRESKA TOŠETA PROESKOG U MANASTIRU U KRUŠEVU: Poslednje reči legendarnog pevača lede krv u žilama: "Znam da ću posle svega završiti ovde..." (FOTO)
Toše Proeski crkva