Vasilije Gačević (25), osumnjičeni za svirepo ubistvo MMA borca i reprezentativca Srbije Stefana Savića, u periodu gotovo dvogodišnjeg bekstva drastično je promenio lični izgled kako bi izbegao hapšenje. Kako se može videti na fotografijama koje je objavila španska policija, Gačević je pustio kosu, fizički se znatno ugojio i danas izgleda dosta krupnije nego na fotografijama sa poternice koje su bile dostupne javnosti.

- Namerno je menjao izgled kako ne bi ličio na fotografije koje su kružile medijima. Pustio je kosu i dobio na kilaži, što mu je pomoglo da se mesecima neometano krije - navodi izvor Kurira.

Ovako danas izgleda osumnjičeni ubica:

Hapšenje Vasilija Gačevića Foto: Printscreen

Koristio lažni identitet

Gačević je, prema dostupnim informacijama, uhapšen 19. januara u Barseloni, u akciji pripadnika Odeljenja za lociranje begunaca Centralne jedinice za drogu i organizovani kriminal i Pokrajinske brigade Barselone. U katalonskoj prestonici krio se gotovo četiri meseca, nakon što je u grad stigao u oktobru 2025. godine.

Istraga je otkrila da je koristio lažni identitet. Istražitelji su najpre u bazi podataka pronašli osobu za koju su sumnjali da je reč o bliskom prijatelju osumnjičenog Gačevića, da bi se u međuvremenu ispostavila da se radi upravo o njemu.

- Imao je potpuno izmišljen identitet i iznajmio je turistički apartman u Gotskoj četvrti, u samom centru grada, računajući da će se tako najbolje utopiti među turistima - navodi izvor.

Vasilije Gačević Foto: MUP Srbije

Bacio se niz stepenice i pokušao da pobegne

Hapšenje je, prema navodima španskih izvora, ličilo na scenu iz nekog akcionog filma. Gačević je u jednom trenutku izašao da baci smeće, primetio policiju i dao se u beg. Pokušao je da se sakrije u kući, a u očaju se čak bacio niz stepenice. Iako je bio nenaoružan, pružio je snažan otpor pre nego što je savladan.

- Došlo je do fizičkog sukoba, ali je situacija odmah stavljena pod kontrolu. Srećom, nije imao oružje kod sebe - prenose španski mediji.

Podsetimo, Gačević se sumnjiči da je u noći između 24. i 25. februara 2024. godine, zajedno sa saučesnikom Markom Daničićem, na Dorćolu u Beogradu brutalno napao Stefana Savića, koji je zadobio čak 19 ubodnih rana nožem i preminuo na licu mesta. Tom prilikom teško je povređen i Stefan Marković, koji je pokušao da pomogne Saviću.

Uznemirujući snimak ubistva MMA borca:

Snimak zverskog ubistva MMA borca Stefana Savića na Dorćolu Izvor: Nadzorna kamera

Kako je Kurir već pisao, Gačević je nakon zločina pobegao, skrivao se i na Kosovu, da bi se potom nastanio u Španiji. Za njim je bila raspisana Interpolova crvena poternica.