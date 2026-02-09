Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su S. Ž. (23) iz Leskovca.

On je lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

- Policija je prilikom pretresa stana osumnjičenog pronašla tri paketa sa 175,5 grama marihuane, kao i tri paketa sa 7,26 grama kokaina - saopšteno je iz Policijske uprave u Leskovcu.

Osumnjičeni je priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Leskovcu.

Ne propustiteHronikaZAPLENJENA DROGA NA PUTU LESKOVAC-NIŠ, TROJICA UHAPŠENA: Pet kilograma marihuane krili ispod haube golfa
uvidjaj-foto-dado2.jpg
HronikaMAKEDONAC OSUĐEN U SRBIJI NA 6 GODINA ZATVORA ZBOG KOKAINA! U "fordu" prevozio pakete droge, a evo kako je "pao" kod Leskovca
profimedia0357824062.jpg
ZanimljivostiKristina iz Leskovca kupila kamenu kuću iz 1821. godine u Grčkoj: Renovira je sa mužem, evo šta planiraju s njom
Kamena kuće na Lefkadi iz 1821. godine
HronikaUŽAS U LESKOVCU: Muškarca napao nožem pa pokušao da ga izbode
screenshot-4.jpg
HronikaKURIR SAZNAJE, 13 PUTA ZARIO NOŽ JULIJI U GRUDI, A SAD SE BRANI ĆUTANJEM: Osumnjičenom za monstruozno ubistvo u Leskovcu pritvor do 30 dana
Julija Nikolić Dragiša Radosavljević