U STANU U LESKOVCU PRONAĐENI KOKAIN I MARIHUANA: Policija odmah uhapsila mladića (23)
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su S. Ž. (23) iz Leskovca.
On je lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.
- Policija je prilikom pretresa stana osumnjičenog pronašla tri paketa sa 175,5 grama marihuane, kao i tri paketa sa 7,26 grama kokaina - saopšteno je iz Policijske uprave u Leskovcu.
Osumnjičeni je priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Leskovcu.
