- Sve se desilo na mestu koje je u potpunosti propisno obeleženo saobraćajnim znacima i zonom potrebne preglednosti. Međutim, uprkos tome došlo je do naleta pomenutog voza na kombi. Jedno lice je povređeno, kaže za RINU izvor upoznat sa slučajem.

Muškarac (40) koji je bio za volanom kombi vozila kada je na njega naleteo voz, preminuo je od težine zadobijenih povreda u čačanskoj bolnici.

- Prizori na licu mesta su jezivi, kombi je prepolovljen. Muškarac je bio živ, ekipa Hitne pomoći ga je izvukla iz olupine, ali je preminuo od težine zadobijenih povreda, kaže za RINU jedan od meštana koji se našao na licu mesta.

Do nesreće je došlo na obeleženom pružnom prelazu, a tačan uzrok koji je doveo do tragedije biće poznat nakon istrage.

Na lice mesta stgle su ekipe policije, ali i nadležni iz Železnica Srbije.

Na lice mesta odmah su upućene ekipe policije i Hitne pomoći. Železnički saobraćaj na ovoj deonici je u prekidu.