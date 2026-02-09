Slušaj vest

Policija i dalje intenzivno traga za osumnjičenima za kidnapovanje pevača Daniela Kajmakoskog (43), koji je u noći između subote i nedelje otet nakon nastupa u popularnom beogradskom klubu u Beton hali. Iako je Kajmakoski spasen tokom policijske potere, napadači su i dalje u bekstvu, a istraga se vodi u više pravaca.

Kako Kurir saznaje, policija, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, nastavlja intenzivnu potragu za njima, uz korišćenje svih raspoloživih resursa. Ono što se za sada za jeste da su osumnjičeni strani državljani, moguće turske nacionalnosti i da ih je bilo dvojica.

- Policija koristi sve resurse i traga za počiniocima. Nadamo se da će ovaj slučaj uskoro biti rasvetljen, a istraga bi trebalo da utvrdi da li su osumnjičeni sami došli na ideju da traže novac ili neko stoji iza njih. Ispituju se sve mogućnosti, odnosno da li su imali pomagače - naglašava izvor Kurira.

Kako smo već pisali, drama je počela nakon što je pevač završio nastup, a potom se pretvorila u pravu filmsku poteru kroz Beograd. Ekipa Kurira bila je na licu mesta i prošla rutom kojom su, prema dosadašnjim saznanjima, otmičari vozili vezanog pevača u automobilu marke "volvo".

Otmičari, za koje se sumnja da su strani državljani, navodno iz Turske, pevaču su pretili nožem i pištoljem, vezali su ga i odvezli u njegovom automobilu, tražeći od njega 20.000 evra.Samo nekoliko minuta nakon polaska iz centra grada, policijska patrola je tokom redovne kontrole saobraćaja pokušala da zaustavi vozilo "volvo", ali se vozač na znak policije oglušio i naglo ubrzao.

- U trenutku kada su mu dali znak da stane, vozač je nastavio dalje i ubrzao do maksimuma. Niko nije mogao da predvidi šta će se desiti - otkriva izvor Kurira blizak istrazi.

U međuvremenu, prijatelj pevača prijavio je otmicu, nakon čega je započeta velika policijska akcija. Potera se nastavila pored Palate Srbija i Beogradske arene, a zatim i auto-putem ka Šidu. U akciju su se odmah uključile brojne policijske jedinice.

- Angažovani su UKP, SAJ, Žandarmerija, Saobraćajna policija i specijalne tehničke službe. Ovo je bila jedna od najsloženijih akcija u poslednje vreme - navodi sagovornik Kurira.

Drama je kulminirala kod isključenja za Rumu, kada su otmičari udarili u zaštitnu bankinu. Iskoristivši haos nakon sudara, osumnjičeni su napustili vozilo i dali se u bekstvo, dok je u automobilu pronađen vezani Kajmakoski.

- Osumnjičeni su pobegli pešice, a u vozilu je zatečen pevač. Postoji mogućnost da su magla i klizav kolovoz doprineli tome da izgube kontrolu nad vozilom - kaže izvor Kurira i podseća da je policija juče pretresla maltene svaku kuću u okolini mesta na kom je pronađen slupan auto sa pevačem.